Galatasaray’da Okan Buruk dönemi

Galatasaray Kulübü, A takım teknik direktörlüğüne getirilen Okan Buruk için imza töreni düzenledi.

İmza törenine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, “Galatasaray için yeni bir başlangıç ve uzun vadeli planlarımızın ilk adımı için bir araya geldik.” dedi.

Okan Buruk’un teknik direktörlük kariyerinde elde ettiği başarılara değinen Özbek, “Galatasaraylı Okan Buruk’un yuvasına dönmesinin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Okan kardeşimin bugün burada bizimle olmasının sebebi sadece Galatasaraylı olması değil. Daha önce yakaladığı başarılar ile burada olmayı, bu kulübe hizmet etmeyi fazlasıyla hak ediyor. Galatasaray’ın içindeki değerleri daha güçlü bir şekilde koruyabilmemiz için imzanın çok önemli olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Dursun Özbek, Okan Buruk yönetiminde Avrupa’da başarı hedeflerine gönderme yaparak, şunları kaydetti:

“Okan hocamız üçüncü 17 Mayıs’ını yaşamak için burada. 17 Mayıs 1992’de Galatasaray formasını ilk kez giydi. 17 Mayıs 2000’de UEFA Kupası’nı gözyaşları içinde kaldırdı. O heyecanı ve duygu seli gözlerimin önünden hiç gitmiyor. Gerçek bir Galatasaraylının heyecanını yaşıyordu. Türkiye’de şampiyonluğa ulaşmış en genç teknik direktörlerden biri şu anda kulübümüze hizmet etmek için burada. Birlikte Galatasaray’ın mali açıdan güçlü, sürdürülebilir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir kulüp olması için çalışmaya devam edeceğiz. Okan hocamıza ve ekibine bu yüce görevinde sonsuz başarılar diliyorum.”