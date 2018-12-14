Galatasaray’da operasyon başlıyor

Alınan başarısız sonuçların ardından Galatasaray’da değişim başlıyor. Sarı-kırmızılı ekibi köklü değişiklikler bekliyor.

Sadece santrfor peşinde değiliz. Değişmesi gereken birçok şey var” diyen tecrübeli çalıştırıcı, devre arasından başlayarak büyük bir değişime imza atmaya hazırlanıyor. G.Saray’da 8 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kiralık gelen Onyekuru ve Ndiaye de takımlarına dönecek.

Kolay bir gruba düşmesine karşın Şampiyonlar Ligi’nden elenmekten kurtulamayan ve Süper Lig’de lider Başakşehir’in 8 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılı takımda, teknik direktör Fatih Terim, Porto mağlubiyeti sonrası değişimin kaçınılmaz olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

Tüm Galatasaraylılar can kulağıyla dinlesin. Değişmesi gereken birçok şey var. Sadece santrfor peşinde değiliz. Bazı mevkilerin de değişmesi veya takviye edilmesi gerek. Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız” diyen tecrübeli çalıştırıcı, kapsamlı bir operasyona imza atmaya hazırlanıyor