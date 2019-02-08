Galatasaray’da sakatlık şoku

Galatasaray’ın Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maçın hemen öncesinde sarı-kırmızılı ekibe kötü haber geldi.
Galatasaray, pazar akşamı Trabzonspor’la oynayacağı kritik maça, Mariano’dan yoksun çıkacak. Alanya deplasmanında sakatlanan Brezilyalı futbolcunun tedavisi sürüyor. Sarı-Kırmızılı takımın teknik heyeti, Mariano’yu Trabzonspor ve Benfica maçlarında riske etmeyi düşünmüyor.
Fatih hocanın, Mariano’nun yerine Linnes’i veya Nagatomo’yu tercih etmeyi planladığı, gelen haberler arasında.
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