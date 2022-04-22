Galatasaray’da seçim tarihi belli oldu

10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü’nde seçim kararının tedbiren durdurulmasına yapılan itirazı kabul etti.
Galatasaray’da seçim 30 Nisan’da yapılacak.
Galatasaray’da Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmemişti.
İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Nisan 2022’de gerçekleşmesi beklenen Galatasaray Seçim Genel Kurulu toplantısının tedbiren durdurulmasına karar vermişti. Fakat bugün yaşanan gelişmeyle tedbir kararı bozuldu. Galatasaray’da seçimler planlandığı gibi 30 Nisan’da yapılacak.