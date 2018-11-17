Galatasaray’da Sinan Gümüş şoku

Galatasaray’ın Konyaspor ile karşı karşıya geleceği maçta golcü oyuncu Sinan Gümüş’ün forma giyemeyeceği öğrenildi.

Maçın ilk yarısında girdiği ikili mücadele sakatlanan Sinan Gümüş’ün çekilen MR sonucunda sağ üst arka adelesinde zorlanma tespit edildi.

Sinan Gümüş’ün Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Fas’ın dün akşam oynadığı Kamerun maçında sakatlanan Belhanda’nın durumunun ise henüz netlik kazanmadığı bildirildi.

Birçok sakat ve cezalı futbolcusu bulunan Galatasaray’da, Konyaspor maçı öncesinde Sinan Gümüş ve Belhanda’nın sakatlık haberleri teknik direktör Fatih Terim’i zor duruma soktu.

SKORER