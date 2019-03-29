Galatasaray’da şok üstüne şok

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Galatasaray Kulübü, golcü oyuncu Diagne’nin tetkiklerinde sağ omuz ekleminde bağ hasarı ve çıkık tespit edildiğini açıkladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların koordinasyon, sürat ve ısınma hareketleri yaptığı bildirildi. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde çift kale dayanıklılık çalışması yapıldığı belirtildi.

Senegal Milli Takımı’nın Mali ile yaptığı maçta sakatlanan Mbaye Diagne’nin yapılan tetkiklerinde sağ omuz ekleminde bağ hasarı ve çıkık tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

Milli takım kamplarından dönen oyunculardan Fernando Muslera’nın kaleci antrenörleri eşliğinde çalıştığı, Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru’nun ise adaptasyon çalışması yaptığı duyuruldu.

Kostas Mitroglou’nun tedavisinin ardından salonda çalıştığı, Yuto Nagatomo’nun ise fizyoterapistler eşliğinde koşulara devam ettiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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