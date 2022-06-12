Galatasaray Kulübünün 103. dönem yönetiminin belirlendiği olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Özbek başkanlığa seçildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirlendiği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirildi.

Genel kurulda 24 sandığın da sayım işlemi sona erdi.

Başkan adaylarından Dursun Özbek, açıklanan 23. sandıkta 155, son sandıkta 116 oy aldı. Eşref Hamamcıoğlu’na ise 23. sandıkta 59, son sandıkta ise 85 oy çıktı.

Beyaz listelerdeki oyların tasnifiyle 2 bin 208 oya ulaşan Özbek, başkanlığa seçildi.

Seçim yarışındaki diğer aday Hamamcıoğlu ise 2 bin 73 oy aldı.

DURSUN ÖZBEK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Dursun Özbek, sonucun açıklanmasından sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Sarı-kırmızılı kulüpte bir demokrasi şöleni yaşandığını dile getiren Özbek, “Bugün burada Galatasaray’ın geleceği için irade gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanımda olan sevgili eşime, kardeşime ve tüm aileme teşekkür ediyorum. Eşref kardeşime ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kibar bir yarış oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar.” diye konuştu.

Dursun Özbek, Galatasaray’a sevgi iklimi getirmek istediklerini anlatarak, “Yarın bambaşka bir gün. Birlikte ve beraber olma zamanı geldi. Size vaadim var değerli Galatasaraylılar. Galatasaray’a sevgi iklimini getirmeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Galatasaray’a barışı getirmek istiyorum. Artış barışın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray’ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mısınız? Hep beraber Galatasaray’ı, çocuklarımızın, torunlarımızın gurur duyacağı bir seviyeye getireceğiz. Yaşasın Galatasaray.” ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, konuşmasının ardından yönetimde birlikte çalışacağı isimleri sahneye çağırdı. Özbek ve ekibi, seçim zaferini kendilerini destekleyen üyelerle kutladı.

DURSUN ÖZBEK 2 YIL SÜREYLE BU GÖREVİ YÜRÜTECEK

Olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek, 2 yıl süreyle bu görevi üstlenecek.

2023’teki olağan seçimli genel kurula kadar görevde kalacak Özbek’in yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil.

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu.