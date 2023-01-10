Galatasaray’dan Ali Koç’a gönderme

Sarı-lacivertli ekibi deplasmanda yenen Galatasaray’dan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a gönderme geldi.

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 3-0’lık skorla mağlup eden Galatasaray, ezeli rakibine göndermede bulundu.

Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı’nın derbideki fotoğraflarını paylaştı ve “Paha biçilemez” ifadelerini kullandı. Galatasaray ayrıca paylaşımında göz kırpma emojisi kullandı.

“SEN O KADAR EDER MİSİN?”

Abdülkerim Bardakcı’nın adı Galatasaray’a gelmeden önce transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un görüşmelerde Abdülkerim’in talebi sonrası “Sen o kadar eder misin?” sözlerini kullandığı basına yansımıştı.

Galatasaraylı taraftarlar, kulübün Abdülkerim için yaptığı paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.