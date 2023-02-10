Galatasaray’dan deprem bölgesine yardım

Galatasaray Kulübü, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkım meydana getiren deprem sonrası harekete geçti.

Galatasaray Kulübü, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem bölgesine yaşam konteynerleriyle destek verecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ilk aşamada 500 konteynerin bölgeye gönderilmesi hedefleniyor.

Destek olmak isteyen vatandaşların, fiyatları 50 ile 80 bin lira olan konteyner için kulübe bağış yapabilecekleri bildirildi.

Futbolcular yardım kampanyasına katıldı

Sarı-kırmızılı futbolcular Sergio Oliveira, Juan Mata, Emin Bayram ve Yunus Akgün’ün yanı sıra yeni transfer Nicolo Zaniolo da katıldı.

Nef Stadı’nda yer alan otoparkta gönüllü çalışanlarla bir araya gelen sarı-kırmızılı oyuncular, yardım kolilerinin toplanmasına eşlik ederek çalışmalara destek verdi.

Yardım toplanma bölgesine eşi ile birlikte gelen Sergio Oliveira ayrıca kendi hazırladığı yardım kolilerini getirdi.