Galatasaray’dan F.Bahçe’ye gönderme

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe’ye gönderme yaptı.

Sarı-kırmızılılar, 21 Aralık’ta kuzey yarım kürede en uzun gecenin yaşanacak olması nedeniyle Twitter’den bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda 21. şampiyonluk UEFA Süper Kupa şampiyonluğunun yaşandığı güne dair fotoğraflara yer verilirken; 2011-2012 sezonundaki yaşanan şampiyonlukla ilgili olarak da bir görsele yer verildi.

“Bizim için en uzun gece” sözlerinin yer aldığı paylaşımda futbolcuların Ülker Stadı’ndaki şampiyonluk sevincine yer verildi.

Galatasaray, 2011-12 sezonunda Süper Final son maçında Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmış ve 18. şampiyonluğa ezeli rakibinin mabedinde ulaşmıştı.