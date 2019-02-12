Galatasaray’dan flaş Belhanda kararı

Galatasaray Kulübü, 28 yaşındaki golcü oyuncu Belhanda konusunda son kararını verdi.

1.5 sezonluk Galatasaray performansında şut ve gol atamadığı için eleştirilen 28 yaşındaki futbolcu, Trabzon karşısında hem iki gol attı hem de futboluyla farklılaştı.

Belhanda’daki bu değişimde Fatih Terim ve ekibinin futbolcuyu daha değişik kullanma planının etkili olduğu belirlendi.

Trabzon maçı öncesi daha fazla gol bölgesine gitmesi ve şut atması söylenen Faslı oyuncu, bu uyarılarla birlikte daha fazla sorumluluk aldı. İki gol attığı karşılaşmada dört farklı pozisyonda oynayan Faslı oyuncu, neler yapabileceğini gösterirken, eski günlerine döndüğünü ispatladı.

Sarı-kırmızılı futbolcu bazen stoperlerin arasına gelerek 6 numara gibi oynadı ve oyunu geriden kurdu. Belhanda oyunun belirli bölümlerinde ise 8 numara oynayarak orta alana dinamizm kazandırdı.

Faslı futbolcu 10 numara mevkiinde ise bugüne kadarki en iyi futbolunu sergiledi. Skora katkı yaptı, iki gol attı. Böyle oynaması ve üretkenliği sevinç yarattı. Ayrıca yeri geldiğinde de Diagne’nin açtığı alanlarda gol bölgesine koşular yaptı.

Devre arasında satılması gündeme gelen ve sezon sonuna ertelenen Belhanda’nın bu şekilde devam etmesi durumunda 10 numara transferinin askıya alınacağı belirtildi.

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