Galatasaray’dan flaş karar

Süper Lig’de beklentileri karşılaşamayan UEFA Avrupa Ligi’nde ise fırtına gibi esen Galatasaray’da yönetim yeni kararlar aldı.

Spor Toto Süper Lig’de zirveyle olan puan farkını kapatmaya çalışan Galatasaray bir yandan da UEFA Avrupa Ligi’ndeki hedeflerine ulaşabilmek için transfer girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılarda kritik süreçte radikal bir karar alındı. Galatasaray’da bu değişimin Lazio maçıyla birlikte başladığı öğrenildi. İşte detaylar…

Galatasaray’da bugün oynanacak Sivasspor maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Covid-19 testi negatife dönen Alexandru Cicaldau, dün takımla birlikte Sivas’a getirildi. Teknik Direktör Fatih Terim’in şans vermesi halinde Rumen on numaranın karşılaşmada forma giyebileceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılarda Lazio maçı öncesinde sakatlık geçiren ancak zorlu mücadelede takımını yalnız bırakmamak adına risk alan Brezilyalı savunmacı Marcao da Sivas’a getirildi. Tecrübeli futbolcunun riske edilip edilmeyeceğine maç saatinde teknik heyetin karar vereceği öğrenildi.