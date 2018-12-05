Galatasaray’dan flaş Selçuk kararı

Galatasaray Kulübü’nde geleceği belirsiz olan tecrübeli oyuncu Selçuk İnan’dan sözleşmesinde fedakarlık yapması istendi.

Galatasaray’da şu an için 2 milyon 950 bin Euro garanti para ve maç başına 25 bin Euro kazanan 33 yaşındaki oyuncu Selçuk İnan, 1+1 yıllık yeni sözleşmesindeki ücretinde fedakarlık yapacak.

Devre arasında iki forvet bir stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Martin Linnes’le yola devam etme kararı alınırken, kaptan Selçuk İnan’la da görüşmelere başlandı.

Sabah’ta yer alan habere göre; 2 milyon 950 bin Euro garanti para ve maç başına 25 bin Euro kazanan 33 yaşındaki oyuncu, yeni sözleşmesinde ücretinde yüzde 50’ye yakın fedakârlık yapacak.

Ücretini Türk Lirası olarak alacak Selçuk İnan’ın maç başı parası da puan-başarı bonusu olarak değiştirilecek.