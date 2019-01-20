Galatasaray’dan ikinci yarıya ‘farklı’ başlangıç

Galatasaray MKE Ankaragücü maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 2. yarısına şovla başladı. Sahasında MKE Ankaragücü’nü ağırlayan sarı kırmızılılar, 6-0’la 2. yarıya müthiş bir giriş yaptı.

Galatasaray maça adeta golle başladı. Sağ kanatta Feghouli, ceza sahasında çizgiye inerek topu altı pasa doğru çıkardı. MKE Ankaragücü savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top Heurtaux’un sırtına çarparak boşta kaldı. Sinan Gümüş de önünde kalan topu 55. saniyede boş kaleye gönderip takımını öne geçirdi. Golden sonra da önde baskı yaparak gol arayan sarı kırmızılılar, 21. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ndiaye’nin pasıyla kale sahasının solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru, düzgün bir vuruşla skoru 2-0’a getirdi. Galatasaray fırtınası ilk yarıda Ankaragücü’nü tam anlamıyla esir aldı. 26. dakikada skor 3-0’a geldi. Fernando’yla paslaşarak sağ kanattan ceza sahasına giren Mariano, topu penaltı noktasının yanındaki Sinan Gümüş’e çıkardı. Sol ayağının içiyle düzgün bir vuruş yapan Sinan, kendinini 2., takımının 3. golünü kaydetti.

2. yarıda daha rölantide bir oyun ortaya koyan Galatasaray, 60. dakikada 4. golü buldu. Orta sahada topu kapan Fernando’nun pasında Onyekuru net bir vuruşla skoru 4-0’a getirdi. 3 dakika sonra bu kez Faghouli verdi, Onyekuru kariyerinin ilk hat-trickini tamamladı. Nijeryalı yıldız, ligdeki 9. golüne de imza atmış oldu.

Galatasaray, gol aramaya 5-0’dan sonra da devam etti. Önemli fırsatlar yakalayan sarı kırmızılılar, 86. dakikada Ndiaye’nin nefis volesiyle skoru 6-0’a getirdi.

Maçı da bu skorla 6-0 kazanan Galatasaray, 32 puanla 2. sıraya yerleşti.