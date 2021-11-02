Galatasaray’dan Melo açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Felipe Melo’nun takımın gündeminde olmadığını belirtti.

Galatasaray ile Nesine arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasının lansmanında Felipe Melo ile ilgili sorulan soruya Rezan Epözdemir, “Bir çalışmamız yok. Felipe Melo, Galatasaray’ın gündeminde yok” cevabını verdi.

Brezilya basını Galatasaray’ın Palmeiras forması giyen 38 yaşındaki eski futbolcusu için önümüzdeki günlerde teklif yapacağını iddia etmişti. Galatasaray’ın deneyimli futbolcuya 1.5 yıllık kontrat teklifi yapacağı da öne çıkan iddialar arasındaydı.

Kulübün transfer çalışmaları hakkında da konuşan Rezan Epözdemir, “Devre arasında varsa eksiklerimizi, bütçemiz ve hocamızın talepleri doğrultusunda gidereceğiz. 6 numara sıkça konuşuluyor. Bu konuda çalışmalarımız olacak ama Felipe Melo ile ilgili bir çalışmamız yok. Başka pozisyonlar için de ihtiyaçlarımız doğrultusunda girişimlerde bulunacağız.” diye konuştu.

Anlaşmaya göre Nesine.com, iki yıllığına Galatasaray Futbol Takımı’na forma sırt sponsoru oldu.

Rezan Epözdemir, yaptığı açıklamada, “4,5 aylık periyotta yaptığımız 17. sponsorluk anlaşması olacak. 1 milyar 32 milyon 380 bin liralık tutarı Galatasaray’a kazandırmış olduk. Bunun heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Önemli bir ilktir. İki yıl için erkek futbol takımının sırt sponsorluk hakkını veriyoruz. Nesine.com, iş yapmaktan gurur duyduğumuz bir kurum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Galatasaray ile Nesine markasının yan yana gelmesinden mutluyuz.” ifadelerini kullandı.