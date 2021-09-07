Galatasaray’dan Mohamed’e sert uyarı

Fatih Terim’li Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları sürerken, yönetimden Mohamed’e sert bir uyarı geldi.

Galatasaray, ligin 4. haftasında karşılaşacağı Trabzonspor derbisinin hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Transfer temaslarına da tam gaz devam eden Sarı-Kırmızılılar, iç transferde de hareketli günler geçirirken, Bordeaux’ya transferi direkten dönen Mostafa Mohamed’e yönetimden uyarı geldi.

Fatih Terim’in ikinci şansı vereceği Mohamed’in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu Fransa’ya olası satışı düşünülerek kullanılma kararı alındı.

Mohamed transferi konusunda, “Bordeaux’ya imza atmak için Fransa’ya gittim. Sağlık muayenesinden geçtim. Ancak son anda transferim gerçekleşmedi.”

“Galatasaray ile Zamalek arasında bir problem oldu. Şu anda mevcut sezonun sonuna kadar Galatasaray ile devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.