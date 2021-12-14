Galatasaray’dan Muslera açıklaması

Galatasaray Kulübü’nden talihsiz bir sakatlık geçiren tecrübeli kaleci Fernando Muslera hakkında açıklama geldi.

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera’nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildi.

Galatasaray, Fernando Muslera’nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

“Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera’nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama’nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir.”