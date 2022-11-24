Galatasaray’dan Ronaldo açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, dünyaca ünlü oyuncu Cristiano Ronaldo ile ilgili bir plan olmadığını söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Ronaldo planlarımız içinde yok” dedi.

anchester United’ın karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Cristiano Ronaldo’nun adı Galatasaray’la anılmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan “Come to Galatasaray” kampanyası başlattı. Galatasaraylı taraftarlar, Ronaldo’nun sözleşmesini feshetmesinin ardından sosyal medyada yönetime çok sayıda mesaj yolladı ve Portekizli süper starın transfer edilmesi için baskı yapmaya başladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Ronaldo iddiaları için açıklama geldi.

Özbek, “Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Ronaldo planlarımız içinde yok” dedi.

İndependent’in haberine göre, Ronaldo’nun menajeri Chelsea ile bir görüşme yapacak.

Geçtiğimiz dönemde Suudi yatırım fonu tarafından alınan Newcastle United’ın da Ronaldo’yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Ronaldo için asıl sürpriz ise Suudi Arabistan’dan geldi. Al-Nassr ekibinin CR7 için menajerine teklifte bulunduğu belirtildi. Suudilerin, Ronaldo’ya yıllık 120 milyon Euro’dan 2 senelik sözleşme önerdiği bildirildi.