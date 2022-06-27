Galatasaray’dan Talisca hamlesi

Galaatsaray yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Talisca’nın peşine düştü.

Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakcı’yı kadrosuna katarak sezonun transfer çalımınına imza atan Galatasaray, bir yıldızı daha Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin elinden kapmak üzere. Sarı kırmızılı ekibin, Anderson Talisca’ya yaptığı teklif ortaya çıktı. Öte yandan Eyüpspor cephesinden gelen sürpriz Talisca açıklaması kafaları karıştırdı.

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ve transferde adımlarını buna göre atan Galatasaray, gündemi sarsacak bir yıldızın peşine düştü.

Orta sahadaki Taylan-Berkan-Cicaldau’nun yerine banko 11 oynayacak üç futbolcu birden Transfer etmeyi planlayan sarı kırmızılılar, Anderson Talisca’yı listesine aldı.

Orta sahadaki Taylan-Berkan-Cicaldau’nun yerine banko 11 oynayacak üç futbolcu birden Transfer etmeyi planlayan sarı kırmızılılar, Anderson Talisca’yı listesine aldı.

SUUDİ ARABİSTAN’DA HER SEZON İÇİN 8 MİLYON EURO MAAŞ ALIYOR

Suudi Arabistan’ın Al Nassr Kulübü’nde forma giyen Anderson Talisca’nın kazancı ve toplam maliyeti konusunda yapılan araştırma, futbolcunun yılda 8 milyon Euro gelir elde ettiğini ortaya koydu.