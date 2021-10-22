Galatasaray’dan tarihi rekor

Fatih Terim’li Galatasaray, Avrupa’da tarih yazıyor. Sarı-kırmızılı ekip, üç maçta 2 gol atıp, gol yemeyerek bir ilke imza attı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rusya’nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 mağlup etti. Rusya’da da kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, Avrupa kupaları tarihinde bir ilke imza attı!

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Lokomotiv Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray ikinci yarıda oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu’nun kaydettiği golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik elde eden Galatasaray, 7 puanla liderliğini sürdürdü. Günün diğer maçında sahasında Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kalan Lazio, 4 puanla ikinci sırada yer aldı.

Olimpik Marsilya 3 puanla üçüncü basamakta bulunurken, galibiyeti olmayan Lokomotiv Moskova ise 1 puanla son sırada kaldı.

Galatasaray’ı bu sezon Avrupa’da öne çıkaran kritik noktalardan biri şu ana kadar gol yememesi oldu.

Üç maçta iki gol atıp gol yemeyen Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde de bir ilke imza attı.