Galatasaray’dan TFF’ye başvuru

Galatasaray, Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvuru yaptı.

Galatasaray yönetimi harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarının açıklanması için TFF’ye başvuru yaptı.

alatasaray yönetimi, dün akşam Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında ofsayt gerekçesiyle ev sahibi ekibin iptal edilen ikinci golü için TFF’ye çıkarma yaptı. Galatasaray yönetimi, TFF’den bu maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

GALATASARAY: TUZ KOKTU

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasındaki tartışmalı pozisyonların ardından Galatasaray açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada “Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor – Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim” ifadelerine yer verildi.