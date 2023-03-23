Galatasaray’dan TFF’ye başvuru

Galatasaray, 9 maçında düdük çalan Hakan Ceylan’ın maçlarına verilmemesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu.

Galatasaray ligde 26 haftalık periyotta 9 kez maçlarına VAR ve AVAR olarak atanan Hakan Ceylan için TFF’ye başvurdu.

Hürriyet’in haberine göre sarı kırmızılılar, iyi niyetinden şüphe ettiklerini ileri sürdükleri Ceylan’ın maçlarında görevlendirilmemesini talep etti.

Hakan Ceylan 2. hafta Giresun’a 1-0 kaybedilen maçta VAR olarak görev yaparken G.Saray 2 penaltıda hakemi uyarmadığını öne sürdü.

Yine Kasımpaşa maçında Donk’un, Zaniolo’ya müdahalesinde sarı kırmızılılar kırmızı kart beklerken VAR’daki isim Hakan Ceylan’dı. Ceylan’ın rakip takım maçlarında benzer pozisyonlarda farklı bir performans ortaya koyduğunu öne süren yönetim TFF’ye “Adaletli bir yönetim adına Hakan Ceylan’ı istemiyoruz” dedi.