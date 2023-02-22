Galatasaray’dan Yunan oyuncu için resmi teklif

Galatasaray, PAOK’un 19 yaşındaki yıldızı Giannis Konstantelias için resmi teklif yaptı.

adrosuna genç ve gelecek vadeden bir ismi katmak isteyen Galatasaray’da yeni bir isim gündeme geldi.

Yunan basını sport24’te yer alan habere göre; Galatasaray, PAOK forması giyen Giannis Konstantelias’ı kadrosuna katmak istiyor.

Habere göre, gelecek vadeden oyuncuyu transfer etmek isteyen sarı kırmılı kulübün 6 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtilirken, Yunan ekibinin bu teklifi reddettiği kaydedildi.

Özellikle AEK maçında yaptığı asistle kalitesini gösteren yıldız oyuncuyla Leeds United ve Manchester United’ın da ilgilendiği yazıldı.