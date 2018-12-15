Galatasaray’ın ilk 11’i belli oldu

Galatasaray’ın Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geleceği maçta hangi kadro ile sahaya çıkacağı belli oldu.

Medipol Başakşehir Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Şampiyonluk için mücadele eden iki takımın mücadele edeceği M.Başakşehir Galatasaray maçı, iki takımın lig tarihindeki 21. mücadelesi olacak. Peki, ligin gidişatında önemli bir role sahip olacak olan M. Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı ile koltuğunu sağlamlaştırmak için çabalayacak. Kendi evinde sahaya çıkmanın avantajını yaşayacak olan Medipol Başakşehir, son haftalarda kötü sonuçlar alan Galatasaray karşısında mücadele edecek. Peki, M. Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler

Galatasaray’ın 11’i

Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Onyekuru, Eren Derdiyok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 16. Haftasında lider Medipol Başakşehir, Galatasaray’ı konuk edecek. 15 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ümit Öztürk’ün yöneteceği mücadelede Asım Yusuf Öz ve Osman Gökhan Bilir yardımcılıkları üstlenecek.

HÜRRİYET