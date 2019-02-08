Galatasaray’ın ilk 11’i belli oldu

Galatasaray'ın Trabzonspor'u ağırlayacak maçın kadroları belli oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray’ın Trabzonspor’u ağırlayacak maçın ilk 11’i belli oldu.

Spor Toto Süper Lig’de ikinci sırada bulunan Galatasaray’ı bu hafta zorlu bir maç bekliyor.

Ligdeki 22. şampiyonluğunu hedefleyen sarı-kırmızılılar 10 Şubat Pazar günü sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak.

Medipol Başakşehir’in ardından 33 puanla 2. sırada bulunan Galatasaray için bu maç kritik bir öneme sahip.

Ligde averajla 5. sırada bulunan Trabzonspor’un puanı 33.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 4-0 kazanmıştı.

İkili averajın da önemli olduğu puan tablosunda, bordo-mavili ekip önemli bir avantajı elinde bulunduruyor.

Sarı-kırmızılılar ise kazanıp, arkasındaki takımlarla arayı açmak istiyor.

Bu önemli maç öncesi Galatasaray’ın 11’i de şekillendi.

Alanyaspor maçında sakatlanan Mariano, bu maçta forma giyemeyecek.

Yine aynı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fernando da sahadaki yerini alamayacak.

Diagne’nin ilk kez forma giyeceği Galatasaray’da, yeni transfer Mitroglou ise kulübede olacak.

Sarı-kırmızılıların Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11’i şu isimlerden oluşuyor;

MUSLERA

LINNES

LUYINDAMA

MARCAO

NAGATOMO

RYAN DONK

NDIAYE

BELHANDA

ONYEKURU

FEGHOULI

DIAGNE