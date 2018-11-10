Galatasaray’ın ilk 11’i belli oldu

Galatasaray'ın Kayserispor ile karşı karşıya geleceği maçta ilk 11'ler belli oldu.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Galatasaray’ın Kayserispor ile karşı karşıya geleceği maçta ilk 11’ler belli oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Schalke 04’e mağlup olan ve gruptan çıkma şansını zora sokan Galatasaray Kayserispor ile oynayacağı 12. hafta maçı öncesi PFDK’dan gelen cezalarla sarsıldı. Galatasaray’ın deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçında cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Donk, Ndiaye, Rodrigues maçta görev yapamayacak. Sarı-Kırmızılı takımda ayrıca Eren Derdiyok, Emre Akbaba, Fernando ve Nagatomo’nun sakatlığı bulunuyor.

Kayserispor – Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kayserispor: Muammer, Sapunaru, Kucher, Lopes, Atila, Şamil, Rotman, Mensah, Chery, Bilal, Umut Bulut

Galatasaray: Muslera, Ozan, Maicon, Serdar, Ömer, Mariano, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sinan

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

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