Galatasaray’ın kadrosu açıklandı

Galatasaray’ın ligin 20’nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geleceği maçın kadrosu açıklandı.
Yeni transferler Konstantinos Mitroglou, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sarı kırmızılı ekip Aytemiz Alanyaspor karşılaşması için bugün saat 16.45’te özel bir uçakla Alanya’ya giderek maç öncesi Alanya’da kampa girecek.
Galatasaray’da yeni transferler Mitroglou ve Luyindama, Alanyaspor’la oynanacak Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçının kadrosuna dahil edildi. Sarı kırmızılı ekipte Maicon ise maç kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray’ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Muslera
Mariano
Ahmet Çalık
Selçuk İnan
Belhanda
Sinan Gümüş
Batuhan Şen
İsmail Çipe
Martin Linnes
Ryan Donk
Badou Ndiaye
Ömer Bayram
Henry Onyekuru
Kostas Mitroglou
Fernando Reges
Semih Kaya
Christian Luyindama
Emre Taşdemir
Yunus Akgün
Marcos Teixeira
Muğdat Çelik
Sofiane Feghouli
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