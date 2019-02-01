Galatasaray’ın kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın ligin 20'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray’ın ligin 20’nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geleceği maçın kadrosu açıklandı.

Yeni transferler Konstantinos Mitroglou, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sarı kırmızılı ekip Aytemiz Alanyaspor karşılaşması için bugün saat 16.45’te özel bir uçakla Alanya’ya giderek maç öncesi Alanya’da kampa girecek.

Galatasaray’da yeni transferler Mitroglou ve Luyindama, Alanyaspor’la oynanacak Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçının kadrosuna dahil edildi. Sarı kırmızılı ekipte Maicon ise maç kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray’ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Muslera

Mariano

Ahmet Çalık

Selçuk İnan

Belhanda

Sinan Gümüş

Batuhan Şen

İsmail Çipe

Martin Linnes

Ryan Donk

Badou Ndiaye

Ömer Bayram

Henry Onyekuru

Kostas Mitroglou

Fernando Reges

Semih Kaya

Christian Luyindama

Emre Taşdemir

Yunus Akgün

Marcos Teixeira

Muğdat Çelik

Sofiane Feghouli

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