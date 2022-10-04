Galatasaray’ın rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Galatasaray’ın 3. eleme turundaki GMG Kastamonuspor oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Galatasaray’ın Türkiye Kupası 3. eleme turundaki rakibi TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 3. ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Süper Lig’den 7 takımın katıldığı kura çekiminde Galatasaray’ın rakibi Kastamonuspor oldu.
Takımların seri başı sistemine göre eşleşeceği karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
KUPADAKİ EŞLEŞMELER
Galatasaray – Kastamonuspor
Çorum FK – Esenler Erokspor
Altaş Denizlispor – Ayvalıkgücü
Adana Demirspor – Adıyaman FK
Erzincanspor – Belediye Kütahyaspor
Balıkesirspor – Yeşilyurt
Keçiörengücü – Diyarbekirspor
Kayserispor – Alagöz Holding Iğdırspor
Tuzlaspor – Bursa Yıldırımspor
Boluspor – Fethiyespor
Y. Samsunspor – Muş 1984
Altay – Efeler FK
Çaykur Rizespor – Boyabat
Serik Bld. – Batman Petrolspor
Giresunspor – Amasya
Atakaş Hatayspor – Bitexen Düzcespor
Manisa FK – Amberçay Eynesil Belediyespor
Ankaraspor – Pazarspor
Şanlıurfaspor – Karaman
Yeni Malatyaspor – Ağrı 1970
Uşakspor AŞ. – Gümüşhane
Göztepe – Karaköprü Bld.
Adanaspor – Orduspor
Altınorduspor – Sapanca
Menemen FK – Bulvarspor
Bucaspor – Artvin Hopaspor
Gençlerbirliği – Niğde Anadolu FK
Kasımpaşa – Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol AŞ.
Silahtaroğlu Vanspor – Elazığ
Gaziantep FK – Sarıyer