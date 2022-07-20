Galatasaray’ın yeni transferi bugün geliyor

Galatasaray’ın yeni transferi Leo Dubois, sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün İstanbul’a geliyor.

fransız ekibi Lyon’dan 2.5 milyon Euro bonservis ödenerek transferi gerçekleştirilen sağ bek Leo Dubois, bugün İstanbul’da olacak. 27 yaşındaki oyuncu Sarı-Kırmızılı takıma 3 yıllık imza atacak.

Dün akşam saatlerinde Haris Seferovic’i açıklayan Galatasaray, bugün ikinci bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor. Sarı- Kırmızılılar, Fransa’nın Lyon takımından sağ bek Leo Dubois ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki sağ bekin bugün İstanbul’da olacağı öğrenildi.

Fransız oyuncu yapılacak sağlık kontrollerinde bir problem yaşanmaması halinde, Sarı-Kırmızılı takımla sözleşme imzalayacak.