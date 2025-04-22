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Galatasaraylı Abdülkerim Tartıştı Konyaspor Taraftarlarıyla

MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçı öncesinde Galatasaray’dan Abdülkerim Bardakcı ile Konyaspor taraftarları arasında bir tartışma yaşandı. Konyaspor, bu önemli mücadelede Galatasaray’ı konuk ediyor.

TARAFTARLA TARTIŞMA

Mücadele öncesinde zemin kontrolü için sahaya çıkan Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Bu durum karşısında Bardakcı, tribünlere gelerek taraftarlarla müzakere etmeye başladı. Tartışmanın daha da büyümesini ise Konyaspor’un forvet oyuncusu Umut Nayir engelledi. Sarı-kırmızılı futbolcu ardından soyunma odasına geçti.

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