Galatasaraylı Eren Elmalı, 3’lü Çektirdi

GALATASARAY’DA GALİBİYET SEVİNCİ

Galatasaraylı oyuncu Eren Elmalı, Bodrum FK ile oynanan maç sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar için 3’lü poz verdi. Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Bodrum FK’yı 2-0 ile geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın sonrasında futbolcular, elde ettikleri başarıyı taraftarlarıyla birlikte kutladı.

EREK ELMALI’NIN TARAFTARLA KUTLAMASI

Maç bitiminden sonra Eren Elmalı, kale arkasındaki taraftarların isteğini geri çevirmedi ve bir araya gelerek 3’lü pozlar verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, diğer futbolcuları da benzer bir poz vermeye davet etti ve futbolcular bu isteği yerine getirdi. Tüm ekip, galibiyet sevincini birlikte doyasıya yaşadı.