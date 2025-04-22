Galatasaraylı Eski Futbolcular, Cizre’de Maç Yaptı

GENÇLERLE DOSTLUK MAÇI

Galatasaraylı eski futbolcular, Şırnak’ın Cizre ilçesinde gençlerle bir dostluk maçı yaptı. Cizre Kaymakamlığı ve Galatasaraylı Sporcular Derneği’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, Galatasaray’da geçmişte forma giyen Mert Korkmaz, Hasan Kabze, Cihan Haspolatlı, Altan Aksoy, Orkun Uşak ve Murat Aksoy katıldı. Cizre Hamit Özalp Stadı’nda düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ile eski futbolcular, Cizreli gençlerle bir araya gelerek dostluk maçı yaptı. Maçı, dernek başkanı Levent Nazifoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Mecit Çetinkaya, Yalçın Kaya ile gençler ve vatandaşlar izledi. Sarı-kırmızılılar ve gençlerin oluşturduğu karma iki takımın karşılaştığı maç, oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Tribünlerdeki izleyiciler, hem Galatasaray hem de Cizreli sporcular için tezahüratta bulundu. Maç, iki devre halinde yaklaşık 45 dakika sürdü ve kazanan “dostluk” oldu.

ATMOSFERİN ÖNEMİ

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, maç sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaraylı Sporcular Derneği’nin yönetimini ve sarı-kırmızılı takımda forma giymiş futbolcuları ilçede ağırlama heyecanını yaşadıklarını söyledi. Baycar, programa dahil olan futbolcuların Cizreli gençlerle bir söyleşi gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Bölgemizin arzuladığı ve özlediği bir atmosfer. Keyifli bir program geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençler, hep ekranda gördükleri futbolcularla bir arada olmanın heyecanını yaşıyor. Cizre artık huzurun, güvenliğin kenti. Bir zamanlar sıkıntılarla anılan bölgemizde spor, sanat, kültür ve eğitim faaliyetleriyle sürekli gündeme geliyoruz.” şeklinde konuştu. Baycar, ayrıca diğer büyük kulüpleri Cizre’ye davet ederek, şehrin artık silah sesleri değil, gol ve taraftar sesleri ile anıldığını belirtti.

GENÇLERİN HEYECANI

Dernek başkanı Levent Nazifoğlu, Kaymakam Baycar’ın davetini kabul ederek Cizre’ye gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Nazifoğlu, ilçede gençlerle buluştuklarını ve onların yüzlerinin güldüğünü gözlemlediklerini ifade etti. “Galatasaray’ı görmeye susamış bir taraftar topluluğumuz var. Takımımızın her yere gitme imkanı yok, bu açığı kapatmaya çalışıyoruz.” diyen Nazifoğlu, yoğun talep aldıklarını ve Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 30. Grup’ta mücadele eden Cizre Spor Lisesi Spor Kulübü sporcularını İstanbul’a davet ettiklerini kaydetti.

İLHAM VERİCİ MOMENTLER

Galatasaraylı eski futbolculardan Altan Aksoy, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Gençlerin gözlerindeki spor yapma arzusunu yakından gördük. İlham olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi. Aksoy, “Buraya ilk defa geldim, iyi ki de gelmişim. Çok keyifli bir süreç geçirdik burada.” diyerek hissettiği heyecanı paylaştı. Mert Korkmaz da Cizre’de gençlerle vakit geçirmenin mutluluk verici olduğunu belirtti. Maçta yer alan Cizreli sporculardan Burak Dadak, Galatasaraylı sporcularla bir araya gelmenin heyecanını yaşadığını ifade ederek, “Harika bir mücadele oldu.” dedi. Kız sporculardan Firdevs Elinç ise hayalinin gerçekleştiğini belirterek, “Futbolcularla tanışmak bizim için çok büyük bir avantaj oldu.” şeklinde konuştu.