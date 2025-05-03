55 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Galatasaraylı Futbolcu M. Lemina’dan Açıklama SON DAKİKA NYT, İsrail’in Saldırısını Araştırdı: Kim Hedefte? Zelenski: “Trump ile Vatikan’da görüştük!” “Siyasilerden Başsağlığı Mesajları Geldi.” Trump, Yapay Zeka İle Papa Oldu “Beşiktaş’tan Solskjaer’in Derbi Stratejisi!” ÜZGÜNÜM, BU İSTEĞİ YERİNE GETİREMEM. ÖNEMLİ Haberler Başakşehir, Tedirgin Detaylarla Önemi Vurguladı Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Atakaş Hatayspor'a karşı 4-2'lik galibiyetin ardından, bu zaferin önemine vurgu yaparak oyuncularının performansından memnuniyetini ifade etti. Haberler Galatasaray 4, Sivasspor 1 Maç Sonucu! Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u 4-1 ile mağlup ederek önemli bir zafer kazandı. İlk yarıda 4 gol atarak rakibine sadece bir gol izni verdi. Daha Fazlası! Başakşehir, Tedirgin Detaylarla Önemi Vurguladı 4 dakika ÖNCE Galatasaray 4, Sivasspor 1 Maç Sonucu! 4 dakika ÖNCE Sulama Kanalında Düşen Adam Kurtarıldı 4 dakika ÖNCE Elazığ’da Kaza: 2 Yaralı Bulundu 4 dakika ÖNCE