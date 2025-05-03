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Galatasaraylı Futbolcu M. Lemina’dan Açıklama

ÜZGÜNÜM, BU İSTEĞİ YERİNE GETİREMEM.

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Başakşehir, Tedirgin Detaylarla Önemi Vurguladı

Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Atakaş Hatayspor'a karşı 4-2'lik galibiyetin ardından, bu zaferin önemine vurgu yaparak oyuncularının performansından memnuniyetini ifade etti.
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Galatasaray 4, Sivasspor 1 Maç Sonucu!

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u 4-1 ile mağlup ederek önemli bir zafer kazandı. İlk yarıda 4 gol atarak rakibine sadece bir gol izni verdi.

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