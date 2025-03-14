Galatasaraylı Futbolcular Taraftarlarla Galibiyet Sevincini Paylaştı

GALATASARAY’IN GALİBİYET SEVİNCİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Antalyaspor’u evinde 4-0’lık skorla mağlup etti. Maç bitiminde sarı-kırmızılı futbolcular büyük bir sevinçle galibiyeti kutladı. Özellikle Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen, maçta sergilediği performansla dikkat çekti ve hat-trick yaparak önemli bir başarı elde etti.

FUTBOLCULAR TARAFTARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Maçın ardından Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz, kale arkasındaki taraftarların isteğini yerine getirerek birlikte 3’lü fotoğraf çektirdi. Barış Alper Yılmaz, bu maçta 1 asist yaparak takımına katkıda bulundu. Futbolcular, ardından galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı ve coşkuyla kutlama yaptı.

İSTANBUL’DA BÜYÜK SEVİNÇ

Galatasaray taraftarları, takımın elde ettiği bu farklı galibiyetle birlikte büyük bir mutluluk yaşadı. Şehrin futbol atmosferi maç sonunda coşkulu bir şekilde devam etti. Takımın bu performansı, sezonun devamı için umutları artırdı.