Galatasaraylı Icardi, Taraftarla Kavga Etti

TARTIŞMA VE GÖRÜNTÜLERİN YANKISI

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile sevgilisi China Suarez’in, iki hafta önce yaşadığı kavga görüntüleri dikkat çekti. Icardi’nin Galatasaraylı bir taraftarla tartıştığı anlar kaydedildi ve bu sırada Icardi’nin, bir taraftara kafa attığı görüldü.

Videoda görüldüğü gibi Icardi, sevgilisi China Suarez ile bir grup taraftarın ilgi odağı oldu. Taraftarlara imza verirken, Suarez’in kalabalık arasında sıkıştığını gören Icardi, onu korumak için kalabalıktan çıkarmak istedi. Ancak bu sırada aniden bir arbede çıktı ve Arjantinli futbolcunun o anlarda bir taraftara kafa attığı belirtildi.

Icardi’nin bu saldırgan hareketi sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, yaşanan olayı ve Icardi’nin tutumunu eleştiren çeşitli yorumlarda bulundu. Bu olay, futbolcunun kariyerindeki bazı tartışmaları yeniden gün yüzüne çıkardı.