Galatasaraylı Osimhen’in Geleceği Hakkında Açıklamalar

GALATASARAY’IN YILDIZ FUTBOLCUSU HAKKINDA YENİ GELİŞMELER

Süper Lig’in önemli kulüplerinden Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen ile ilgili son gelişmeler gün yüzüne çıkıyor. Galatasaray’a kiralık transferinde etkili olan menajer George Gardi, Nijeryalı forvetin geleceği hakkında İtalyan basınına dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

AL HİLAL İDDİALARI VE MENAJERİN AÇIKLAMALARI

Osimhen’in adı, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Suudi kulüp Al Hilal ile anılıyor. Nijeryalı golcünün bu takımla anlaşma aşamasında olduğu iddiaları gündeme geldi. Bu spekülasyona menajer George Gardi’den açıklama geldi. Tuttomercatoweb’e konuşan Gardi, “Ne daha önce ne de şimdi hiçbir müzakere olmadı. Oyuncu söz vermişti, İstanbul’da tüm sezon kalacaktı ve sözünü tuttu. Hiçbir zaman herhangi bir çıkar düşünmedi” dedi.

GELECEK VE ODAKLANMA

Gardi, Osimhen’in İstanbul’u sevdiğini ve bu gerçeğe mükemmel uyum sağladığını belirtti. Ayrıca, Osimhen’in geleceğiyle ilgili olarak, “Oyuncu buna daha sonra karar verecek. Şu an bu sezon fark yaratmaya odaklanmış durumda” şeklinde bir yanıt verdi. Bu açıklamalar, Osimhen’in Galatasaray’daki durumu hakkında netlik sağlıyor.