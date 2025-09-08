Galatasaraylı Osimhen Maçta Sakatlandı

Sakatlık Durumu Açıklaması

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile oynadığı maç sırasında sakatlandı. Nijerya Milli Takımı’ndan bir yetkili, Osimhen’in sağlık durumu hakkında detaylar verdi. ScoreNigeria’ya açıklama yapan yetkili, üst düzey yöneticilerin, Osimhen’in Güney Afrika kafilesinde yer almasını istediklerini belirtti. Yetkili, “Maça çıkmasa bile takımın bir parçası olmasını arzuluyorlar. Onu bu yolculukta görmek istediler çünkü Güney Afrika, Osimhen’in oynamayacağı kesinleştiğinden beri adeta bayram yapıyor. Bu, rakibi baskı altında tutmak için bir zihin oyunuydu” dedi.

Galatasaray’ın Baskısı ve İptal Durumu

Nijeryalı yetkililerin bu isteği, Galatasaray’ın etkisi nedeniyle iptal edildi. Yetkili, “Kim onları suçlayabilir ki? Sonuçta oyuncuyu bu yaz transfer döneminde Napoli’den almak için büyük bir servet harcadılar” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Osimhen’in durumu ve Galatasaray’ın transfer stratejileri hakkında önemli ipuçları veriyor.