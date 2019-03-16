Galatasaraylı oyuncudan küfürlü paylaşım

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Galatasaray’da forma giyen Mbaye Diagne, Arsenal’in Rennes’i mağlup ettiği karşılaşmada rakip takım oyuncusu Traore’ye ırkçı hakarette bulunmasına küfürlü tepki gösterdi.

Iwobi’nin Traore’ye yaptığı ‘kokuyor’ işareti sosyal medyada büyük olay olmuştu.

Galatasaray’ın devre arasında Kasımpaşa’dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne de bu olaya kayıtsız kalmadı.

Instagram’dan yaptığı paylaşımda ağır ifadeler kullanan Diagne Iwobi için, “Irkçı b*k! O… çocuğu” ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı formayla ligde sadece 2 gol atan 27 yaşındaki oyuncu, Galatasaraylı taraftarların en çok eleştirdiği isimleri başında geliyor.

ŞAMPİY10