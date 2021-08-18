Galatasaraylı oyuncunun cezası belli oldu

Galatasaray’da forma giyen ve takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Brezilyalı oyuncu Marcao’nun cezası açıklandı.

Olay sonrası 25 yaşındaki futbolcu direkt kırmızı kartla cezalandırılırken, Marcao’nun kadro dışı mı bırakılacağı yoksa sözleşmesinin mi feshedileceği merak konusu olmuştu. Galatasaray yönetimi, Brezilyalı savunma oyuncusuyla ilgili kararını verdi.

Galatasaray’da Marcao’ya verilecek ceza belli oldu. Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na yumruk atan Brezilyalı savunmacı için son karar çıktı.

Sabah’ın haberine göre Galatasaray yönetimi, Marcao’yu kadro dışı bırakma kararı aldı.

PARA CEZASI DA KESİLİYOR

Bununla beraber sarı kırmızılılar, Marcao’ya 120 bin euro para cezası da kesecek. Bir oyuncuyu garanti ücretinin yüzde 10’u kadar ceza kesilebiliyor.