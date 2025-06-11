Galatasaraylı Taraftarlar, Dakar’da Kutlama Yaptı

Galatasaray taraftarları Dakar’da şampiyonluğu kutladı

KUTLAMA COŞKUSU TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu Senegal’in başkenti Dakar’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde büyük bir coşkuyla kutladılar. Etkinlikler sırasında elçilik binasına 30 metrelik dev bir Galatasaray bayrağı asıldı. Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, sarı-kırmızı renklere gönül verenlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti ve “Bu coşkuyu birlikte paylaşmak çok güzel. Büyükelçiliğimizi sarı-kırmızı renklerle donattık. Senegal’den tüm Galatasaray’a kucak dolusu sevgiler yolluyoruz” diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ BİR ARADA PAYLAŞILIYOR

Galatasaray genel kurul üyesi ve iş insanı Aşkın Demir, geçen yıl şampiyonluğu Senegal’in en büyük heykelinin önünde kutladıklarını hatırlatarak, bu yıl etkinliğin büyükelçilik bahçesinde yapıldığını belirtti. Demir, “Dursun Başkan’ın da dediği gibi başkaları 4 yıldızı takamadan Galatasaray 5 yıldızı taktı. İnşallah 6. yıldızımızı da takacağız” şeklinde konuştu.

GALATASARAY’IN AŞKINA TANIKLIK EDİYORLAR

Etkinliğe katılan ‘Musti Kusti’ olarak bilinen Senegalli sosyal medya fenomeni Moustapha Ndiaye, çocukluk aşkı Galatasaray’ın şampiyonluk sevincine Dakar’da denk gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye Maarif Vakfı Senegal Temsilcisi Enes Yörük de şampiyonluk sevincini kıtalar ötesinde Türk toprağında yaşamanın onur verici olduğunu belirtti ve “Galatasaray’a gönül verenlerle birlikte 5. yıldızımızı kutladık. Çok mutluyuz” dedi. Kutlamalara katılan taraftarlardan Muhammed Burak Kutlu ise, “5. yıldızımız hayırlı olsun. Uzakta olsak da kalbimiz her zaman Galatasaray ile beraber” diyerek duygularını dile getirdi.

– DAKAR