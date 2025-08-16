Galaxy Digital, 1.4 Milyar Dolar Kredi Aldı

Bitcoin destekçisi Mike Novogratz’ın liderliğini yaptığı Galaxy Digital, Teksas’taki Helios veri merkezini yapay zeka operasyonları için büyütmek gayesiyle 1.4 milyar dolarlık teminatlı kredi sağladı. Bu finansman, GPU bulut sağlayıcısı CoreWeave ile yapılan ve yıllık 1 milyar dolar gelir elde etmesi beklenen uzun vadeli anlaşmayı destekleyerek kripto ile yapay zeka altyapılarının birleşimini işaret ediyor.

ÜST DÜZEY YATIRIM

Galaxy Digital, yapay zeka ağırlıklı yeni veri merkezi yatırımı için kayda değer bir finansman anlaşmasına imza attı. Teksas’taki Helios kampüsünü genişletmek için 1,4 milyar dolar kredi alındı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kayıtlarına göre bu kredi, Galaxy Digital’in iştiraki olan Galaxy Helios I’in tüm varlıklarıyla teminat altına alındı ve vadesi 15 Ağustos 2028 olarak belirlendi. İlk aşamada, finansmanın kampüsün inşaat maliyetlerinin yüzde 80’ini karşılayacağı belirtiliyor. Galaxy Digital, bunun yanı sıra 350 milyon dolar özkaynak katkısında bulunacak.

HELİOS KAMPÜSÜ’NHIZMETİ

Galaxy Digital, tesisi 2026’nın başında yapay zeka iş yüklerini destekleyecek şekilde hizmete açmayı hedefliyor. Helios kampüsünün en büyük müşterisi, grafik işlem birimi (GPU) tabanlı bulut sağlayıcısı CoreWeave olacak. CoreWeave, toplam 800 megavatlık kapasiteyi uzun vadeli kiralama anlaşması ile garanti altına aldı. Bu anlaşma çerçevesinde Galaxy Digital’in yıllık 1 milyar doların üzerinde gelir elde etmesi ve 15 yıl boyunca yaklaşık 15 milyar dolarlık ciroya ulaşması bekleniyor.

ENERJİ KAPASİTESİ VE SEKTÖREL GÖRÜŞLER

Tam kapasiteye ulaştığında 3,5 gigavatlık enerjiye sahip olacak veri merkezi, CoreWeave dışındaki müşterilere de 2,7 gigavat ek kapasite sunabilecek. Uzmanlar, bu adımın kripto ve dijital varlık altyapısının yapay zeka destekli bilgi işlem talepleriyle birleştiğini vurguluyor. Galaxy Digital’in bu girişimi, kripto odaklı firmaların giderek daha fazla yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) alanına yöneldiğini göstermektedir. CoreWeave de geçen ay 9 milyar dolarlık hisse takasıyla kripto madencisi Core Scientific’i satın almıştı. Helios tesisi, başlangıçta Bitcoin madenciliği için alınmış, zamanla yapay zeka altyapısına dönüşmüştü.