Galaxy Ring Uyku Teknolojisini Geliştiriyor

GALAXY RING’İN SATIŞLARI GENİŞLİYOR

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu toplam 37 ülkede kullanıcılarla buluşan Galaxy Ring, şubat ayıyla birlikte 16 yeni ülkede daha satışa sunulacak. Samsung Electronics, 14 ve 15 boyut ölçülerinde tanıtılan Galaxy Ring’in artık 5 ila 15 beden arasında olacağını duyurdu. 2025 Şubat ayından itibaren yeni ülkelerle birlikte toplamda 53 ülkede satışta olacak.

YENİ GÜNCELLEMELER İLE UYKU SAĞLIĞI İYİLEŞİYOR

Galaxy Ring, Samsung Health uygulamasıyla birlikte, yalnızca önceki gecenin uyku düzenini analiz etmiyor. Kullanıcıların geceleri daha iyi uyumasına yardımcı olacak gelişmiş özelliklerle güncellemeleri de duyuruluyor. Bu yeni güncellemeler arasında Uyku ortamı raporu, Uyku zamanı rehberliği ve Farkındalık takibi/Mindfulness tracker yer alıyor. Samsung, uyku sağlığını iyileştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha belirtirken, bu hizmetten daha fazla insanın yararlanmasını hedefliyor.

GALAXY RING’İN TASARIMI VE RENGİ

Gelişmiş tasarımı nedeniyle hafifliği ve uzun pil ömrüyle konfor sunan Galaxy Ring, özellikle uykuya odaklanarak sağlıklı bir uyku deneyimi sağlıyor. Temmuz 2024’teki global lansmanından bu yana Avustralya, Almanya, Fransa, ABD gibi 37 ülkede müşterilere sunulan Galaxy Ring, şubat ayından itibaren 16 yeni ülkede daha raflardaki yerini alacak. Yeni eklenen boyut ve renk seçenekleriyle birlikte 5 ila 15 ölçü arasında değişen toplam 11 farklı boyut sunulacak. Titanyum Siyah, Titanyum Gümüş ve Titanyum Altın olmak üzere üç farklı renkte tüketicilere ulaşacak.

PERSOİNALİZE HAFTALIK KONTROL VE İYİLEŞTİRİLMİŞ SAĞLIK PROGRAMLARI

Galaxy Ring’in yeni pazar genişlemesi ve farklı boyutlarının yanı sıra, Samsung Health uygulamasındaki güncellemeler kullanıcıların günlük yaşamlarını daha sağlıklı hale getirmeye yönelik kişiselleştirilmiş ve kapsamlı sağlık özellikleri de sunacak. Optimum uyku ve genel sağlığı desteklemek için tasarlanan bu özellikler, kullanıcıların deneyimini daha da iyileştiriyor.