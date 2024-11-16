galaxy-s25-serisi-erken-geliyor-olabilir

GALAXY S25 SERİSİNİN ERKEN PİYASAYA GİRMESİ

Samsung, Galaxy S24 serisini bu yılın Ocak ayının ikinci yarısında piyasaya sürmüştü. Galaxy S25 serisinin ise daha erken bir tarihte, muhtemelen Ocak 2025’in ilk haftasında tanıtılabileceği gözlemleniyor. Eğer bu doğruysa, Samsung, rekabetçi akıllı telefon pazarında kendisine stratejik bir avantaj sağlayacak alışılmadık bir hamle yaparak CES 2025 öncesi bir tanıtım yapmayı hedefliyor olabilir.

ÖN SIPARIŞLARIN BAŞLANGICI

Yakın zamanda bir Vietnam perakendecisinin yaptığı anket, Galaxy S25 serisinin ön siparişlerinin 5 Ocak’ta başlayabileceğini öne sürüyor. Bu durum, Samsung’un yeni amiral gemisi serisinin, Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra gibi, geçen yılki modellerden daha erken piyasaya sürülebileceğini ima ediyor. Geçen yıl ise Galaxy S24 serisi 17 Ocak’ta duyurulmuş ve bir hafta sonra raflarda yerini almıştı.

İNDİRİM KUŞAKLARI VE SÖYLENTİLER

Perakendecinin anketine göre, S25 modelleri için indirim kuponları da mevcut. Bu da, Ocak ayının başlarında piyasaya sürülme olasılığını artırıyor. Ayrıca, yakın tarihli bir söylentiye göre, Galaxy S25 Slim’in yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak, anketin listelenen tarihinin 5 Ocak’ta bir lansmanı garanti etmediği ve Samsung’un kesin tarihi daha sonra resmi olarak açıklamayı tercih edebileceği de unutulmamalı.