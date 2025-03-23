Galer Düzü’nde Geleneksel Boğa Güreşleri Başladı

İLÇEDE HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Galer Düzü Yaylası’nda her sene geleneksel olarak yapılan boğa güreşleri için hazırlıklar hız kazanıyor. Aydın’dan gelen nalbantların boğaların nallarını yenileyerek, antrenmanlarla bu boğaların güreşlere hazır hale getirilmesi planlanıyor. Yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gören bu etkinliğin hazırlıkları sürerken, güreşlere katılacak boğa sahipleri, Aydın’dan çağırdıkları nalbantlara boğalarını nallattırıyor. Bu uygulama, boğaların yürürken ve antrenman yaparken ayaklarının aşınmasını engelliyor. Tırnak bakımları da gerçekleştirilen boğalar, güreş etkinlikleri için antrenmanlara başlamış durumda.

PROFESYONEL YARDIM ALINIYOR

Boğalarını güreşlere en iyi şekilde hazırlamak için gereken her türlü önlemi aldıklarını belirten boğa sahibi Resul Kus, “Nallama işlemini profesyonelce yaptırmak için Aydın’dan nalbant çağırdık. Yılda iki kez Çamlıhemşin’e geliyorlar. Boğaların ayaklarının törpülenip, nallanması hayvanların canını yakmıyor. Aksine boğayı rahatlatıyor. Bu işlem, ölü dokuların temizlenmesi aşamasıdır. Çaktığımız nallar, spor aşamasında hayvanı taş, çivi, cam gibi maddelerden koruyor. Çocuğun tırnağı kesilirken ne kadar acı çekiyorsa, boğa da o kadar acı çekiyor. Yoksa bu kadar uslu durmaz,” şeklinde konuştu.

KENDİNE GÜVENİ ARTIRILIYOR

Aydın’dan boğalara nal çakmak için Çamlıhemşin’e geldiklerini dile getiren 37 yıllık nalbant Turgut Aydın ise, “Çamlıhemşin’de talep olduğundan boğalara nal çakmak için buradayız. Boğacılarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Atlar, boğalar ve tosunlar nalsız olamaz. Bunlar gezdiklerinde ayak yıpranma aşamasına geçiyor. Yıprandıkları zaman yürüyemez hale geliyorlar. Bu yüzden biz de nal çakıyoruz. Kendine güveni yerine geliyor, gezmesi daha rahat oluyor. Eğer tırnak uzunsa onu kesiyoruz. Ona göre nalını ayaklarına çakıyoruz. Bu işlem yarım saat kadar sürüyor. Eski nal olduğu zaman tırnak uzamasına neden oluyor. Tırnağın uzadığı zaman çürük tarafını alıp tekrar yeni nalı çakıyoruz,” ifadelerini kullandı.