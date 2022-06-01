Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Dairesi, Türkiye’de aranan firari işadamı Galip Öztürk’ün gözaltına alındığını duyurdu.

Türkiye’de bir cinayet davasından hapis cezasına çarptırılan firari işadamı Galip Öztürk’ün Gürcistan makamlarınca Batum kentinde gözaltına alındığı bildirildi.

Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Dairesinden yapılan açıklamada, mahkeme kararıyla, Galip Öztürk hakkında kara para aklama, evrakta sahtecilik ve vergi kaçırma suçlamalarından soruşturma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bir mahkeme kararına dayanarak Galip Öztürk’ün ikamet ettiği yerde yapılan aramada, diğer maddi delillerle birlikte çok miktarda nakit paranın yanı sıra, Öztürk’le bağlantılı olduğu iddia edilen uyuşturucu ve psikotrop maddeler ele geçirildi. 6 yıla kadar hapis cezası öngören Gürcistan Ceza Kanunu’nun 260 ve 261. maddelerinin ilk bölümleri uyarınca Galip Öztürk gözaltına alındı.”