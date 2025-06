Galler Bayrağında Ejderha Yer Alır

GALLER’İN ULUSAL BAYRAĞI

Günümüzde “Birleşik Krallık”ı oluşturan dört ülkeden biri olan Galler’in ulusal bayrağında dikkat çeken bir simge bulunuyor. Galler’in bayrağı, her zaman merak konusu olan bir detay ile dolu. “Güven Bana” yarışmasında bu konu ile ilgili sorular soruluyor ve izleyicilerin ilgisini çekiyor.

EJDERHA TASVİRİ

Galler’in ulusal bayrağında yer alan tasvir, büyük bir ejderhayı temsil ediyor. Bu ejderha, Galler’in tarihini ve kültürünü simgeliyor. Yarışmadaki sorunun cevabı da bu doğrultuda şekilleniyor. Galler bayrağında bulunan bu ejderha, aynı zamanda Galler’in onurunu ve bağımsızlığını da sembolize ediyor.

YARIŞMA CEVABI

Güven Bana yarışmasında sorulan bu soru, izleyicilere Galler’in ulusal sembollerini tanıma fırsatı sunuyor. Sorunun cevap seçenekleri arasında şöyle sıralanıyor: A: Tek boynuzlu at, B: Kurt, C: Ejderha, D: Aslan. Doğru cevap ise C seçeneği olan ejderha. Galler’in bayrağındaki bu ikonik sembol, izleyiciler tarafından kolaylıkla hatırlanıyor.