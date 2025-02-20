Galler’de Protestoculara Minibüslü Saldırı

CARDIFF ÜNİVERSİTESİ’NDEN EYLEM DUYURUSU

Cardiff Üniversitesi’nin Filistin’le dayanışma platformu (CU4P), üniversitenin İsrail’e destek veren kurum ve şirketlerle olan işbirliğini protesto etmek amacıyla rektörlük binasının bulunduğu Park Place Caddesi’nde bir eylem gerçekleştireceğini açıkladı. Platform, bu eylem sırasında yolu trafiğe kapatmayı planlıyor. Cardiff Üniversitesi televizyonunun Instagram’daki haber hesabında, eylemden bazı görüntüler paylaşıldı.

MİNİBÜS EYLEMCİLERİN ÜZERİNE SÜRÜLDÜ

Park Place Caddesi’ndeki eylem esnasında bir sürücünün minibüsünü, Filistin destekçisi eylemcilerin üzerine sürmesi olayın dikkat çeken bir yönü oldu. Paylaşılan görüntülerde, çarpmanın etkisiyle bazı eylemcilerin yere düştüğü, bazılarının ise aracı durdurmak için önüne geçtiği görüldü.

CU4P’DEN TEPKİ

Olayla ilgili olarak CU4P tarafından yapılan açıklamada, aracın çoğunluğu öğrencilerden oluşan kalabalığın içine daldığı ifade edildi. Açıklamada, “Barışçıl gösterilere yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez. Şoför, hukukun tüm ağırlığıyla karşı karşıya kalmalıdır. Bu eylem, tamamen barışçıl göstericilere zarar vermek ve korku aşılamak için yapılmış bir terör eylemidir. İfade özgürlüğüne karşı bir eylemdir.” denildi. Olayla ilgili olarak Cardiff’ten sorumlu Güney Galler polisi, herhangi bir şikayet yapılmadığını ve ölü ya da yaralı bulunmadığını bildirdi.