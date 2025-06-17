Galler’in Bayrağında Ejderha Var

GALLER’İN ULUSAL BAYRAĞI

Günümüzde “Birleşik Krallık”ı oluşturan dört ülkeden biri olan Galler’in ulusal bayrağı, tarihte önemli bir sembol olarak yer alıyor. Son zamanlarda bu konu, “Güven Bana” yarışmasında da sıkça sorulan bir soru haline geldi.

YARIŞMA SORUSU VE CEVABI

Galler’in ulusal bayrağında hangi sembolün yer aldığına dair birçok katılımcı merak ediyor. Soruda “Galler’in ulusal bayrağında hangisinin bir tasviri yer alır?” diye soruluyor. Seçenekler arasında ise; A: Tek boynuzlu at, B: Kurt, C: Ejderha, D: Aslan yer alıyor. Doğru cevap ise “C: Ejderha” olarak belirleniyor.

Bu bilgiler, Galler’in zengin kültürel geçmişini ve sembollerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.