Galler Maçı Sonrası A Ligi Hesapları

SON HAFTA MAÇINDA GALLER İLE BERABERE KALDIK

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi’nın 5. haftasında Galler ile 0-0 berabere kalarak A Ligi’ni garantileme fırsatını kaçırdı. Son hafta maçlarında A Ligi’ne yükselmemiz için hangi sonuçların gerektiği merak ediliyor. A Milli Futbol Takımı’nın B Ligi’ndeki 5. haftada Galler ile oynadığı müsabakada, Kayseri’de gerçekleşen karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu bir penaltı atışını değerlendiremedi ve maç golsüz sona erdi. Bu sonuçla A Milli Takım, A Ligi’ne yükselme umudunu son maça taşımış oldu.

PUAN DURUMU VE İHTİMALLER

A Milli Takım, Galler maçı sonrası puanını 11’e çıkarırken, Galler ise puanını 9’a yükseltti. Diğer bir grup maçında İzlanda, Karadağ’ı 2-0 mağlup ederek puanını 7’ye çıkardı. A Milli Takım’ın grubundaki güncel puan durumu şöyle:

– Türkiye – 11 puan, +5 averaj

– Galler – 9 puan, +2 averaj

– İzlanda – 7 puan, 0 averaj

– Karadağ – 0 puan, -7 averaj

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B Ligi’nin son haftasında Karadağ ile karşılaşacak. Galler ise İzlanda’yı konuk edecek.

SON MAÇIN SONUCU VE İHTİMALLER

A Milli Takım, grupta hiçbir iddiası kalmayan Karadağ’ı mağlup ederse doğrudan A Ligi’ne yükselecek. Eğer Ay-yıldızlılar, Karadağ ile berabere kalırsa gözler Galler’e çevrilecek. Galler, İzlanda karşısında bir galibiyet alırsa, genel averaj grup liderini belirleyecek.

A Milli Takım’ın Karadağ’a mağlup olması ve Galler’in de İzlanda’yı mağlup etmesi durumunda, A Milli Takım grup liderliğini kaybedecek. Tüm gözler son haftadaki maçlara çevrildi.