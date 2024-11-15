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Galler Prensesi Kate Yeni Bir Başlangıç Yapıyor

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BAŞARILI BİR İYİLEŞME SÜRECİ

Galler Prensesi Kate, Galler Prensi William ve çocukları George, Charlotte, Louis için beklenen rahatlama dönemi geldi. Geçtiğimiz ağustos ayında, kemoterapi sürecinin sona erdiğini duygusal bir video ile duyuran Kate Middleton, yavaş yavaş iş hayatına geri dönüyor.

UMUT DOLU BİR YIL SONU

Genel olarak zorlu geçen bir yılı geride bırakan Kate, bu dönemi tam tersine, kendisi ve sevdikleri için daha renkli ve özel bir şekilde kapatmayı planlıyor. Yoğun mücadele sürecinin ardından, ailesi ile birlikte yeni bir başlangıca adım atmanın mutluluğunu yaşıyor.

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